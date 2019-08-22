ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимостиальянса на территории его страны. Об этом в четверг, 22 августа, сообщил Spiegel. По его словам, Польше нужна база НАТО в Рамштайне в ФРГ и новая долгосрочная база НАТО в Польше, подчеркнул глава польского правительства. «Это не вопрос одного из двух», — отметил он.

Моравецкий поддержал размещение дополнительного числа американских военнослужащих в стране, указав, что при этом число американских военных в соседней Германии не должно быть снижено. Также глава польского кабмина заявил, что страна не станет принимать участие в военной миссии, возглавляемой США, по защите судоходства в Персидском заливе.

В июне президент США Дональд Трамп заявил о создании в Польше военной базы для размещения более чем 1 тыс. американских военнослужащих. Ранее республиканец говорил об обсуждении с президентом страны Анджеем Дудой вопроса размещения в Польше дополнительного контингента американских военных в 2 тыс. Их планировалось перебросить из Германии.

Ранее СМИ писали, что Вашингтон планирует увеличить в Польше американский военный контингент. Помимо численности военных, планируется также усиление оснащенности войск и создание совместного учебно-тренировочного центра. А в Москве неоднократно отмечали, что размещение американских ракет и военных вблизи российских границ приводит к росту напряжённости в регионе.