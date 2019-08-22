Польский премьер призвал создать новую базу НАТО
Моравецкий поддержал размещение дополнительного числа американских военнослужащих в стране, указав, что при этом число американских военных в соседней Германии не должно быть снижено. Также глава польского кабмина заявил, что страна не станет принимать участие в военной миссии, возглавляемой США, по защите судоходства в Персидском заливе.
В июне президент США Дональд Трамп заявил о создании в Польше военной базы для размещения более чем 1 тыс. американских военнослужащих. Ранее республиканец говорил об обсуждении с президентом страны Анджеем Дудой вопроса размещения в Польше дополнительного контингента американских военных в 2 тыс. Их планировалось перебросить из Германии.
Ранее СМИ писали, что Вашингтон планирует увеличить в Польше американский военный контингент. Помимо численности военных, планируется также усиление оснащенности войск и создание совместного учебно-тренировочного центра. А в Москве неоднократно отмечали, что размещение американских ракет и военных вблизи российских границ приводит к росту напряжённости в регионе.
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