12.01.2020, 11:00
Польский премьер высказался о санкциях США к проекту "Северный поток-2"
ИА «Ореанда-Новости» По мнению Матеуша Моравецкого, работающего на должности премьера Польши, санкции по отношению к "Северному потоку-2" не помешает тому, что проект доведут до завершения. Об этом заявлено РИА Новости.
По словам польского министра, санкции США лишь задержат строительство газопровода, но не предотвратят его.
Премьер заявил, что для Варшавы было бы лучше, если бы строительство данного газопровода и не начиналось вовсе.
Накануне состоялась встреча главы России Владимира Путина и германского канцлера Ангелы Меркель. На этой встрече Меркель заявила о том, что строительство "Северного потока-2" необходимо довести до конца.
По словам польского министра, санкции США лишь задержат строительство газопровода, но не предотвратят его.
Премьер заявил, что для Варшавы было бы лучше, если бы строительство данного газопровода и не начиналось вовсе.
Накануне состоялась встреча главы России Владимира Путина и германского канцлера Ангелы Меркель. На этой встрече Меркель заявила о том, что строительство "Северного потока-2" необходимо довести до конца.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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