. Об этом заявлено РИА Новости.По словам польского министра, санкции США лишь задержат строительство газопровода, но не предотвратят его.Накануне состоялась встреча главы России Владимира Путина и германского канцлера Ангелы Меркель. На этой встрече Меркель заявила о том, что строительство "Северного потока-2" необходимо довести до конца.