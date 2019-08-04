Сбои в работе зафиксированы сегодня, около половины пятого по московскому времени.

Ошибки в использовании этих интернет-ресурсов отмечает сайт Downdetector. Именно на этом сайте и было опубликовано сообщение о трудностях в использовании сервисов. Примечательно, что зафиксированное время сбоев и отключений было характерно для работы обеих социальных сетей. О сбоях в службу поддержки сообщили пользователи таких стран как Япония, Великобритания, Франция, Германия, Польша, Италия, Бразилия, Соединённые Штаты Америки и многие другие. Российские пользователи также ощутили проблемы с функционалом обеих социальных сетей.

Большинство пользователей пожаловалось на то, что не могут обновить ленту в сети Instagram. В процентном соотношении таких жалоб насчитали шестьдесят три процента. Остальная часть претензий касалась загрузки фотографий и прочих графических изображений на ресурс Facebook – таких набралось сорок шесть процентов. Некоторые пользователи не могли сегодня днём войти в собственный аккаунт или не могли разместить свои публикации в вышеуказанных социальных сетях.

Программисты обоих сервисов официальных комментариев по поводу некорректной работы приложений не дали. Однако, уже к вечеру пользователи отметили прежнее удовлетворительное состояние работы социальных сетей.

Следует упомянуть, что предыдущий сбой в этих интернет-ресурсах такого масштаба произошёл относительно недавно – 24 июля. Претензии пользователей были аналогичны жалобам сегодняшнего дня.