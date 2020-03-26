26.03.2020, 11:21
Помощь РФ Италии для борьбы с пандемией коронавируса назвали бесполезной
ИА «Ореанда-Новости». В материале газеты La Stampa говорится о том, что высокопоставленные источники заявили о бесполезности большей части поставок из РФ в Италию, направленных для помощи в борьбе с коронавирусом, рассказывает "Лента.ру".
Источник заявляет, что восемьдесят процентов прибывшей в Италию российской техники не помогут в противостоянии распространению коронавируса. Поставки из России якобы используются для оправдания политических амбиций лидеров государств.
Источниками заявлено, что Джузеппе Конте, премьер-министр Италии, принял помощь из России для укрепления отношений с руководством РФ.
Источник заявляет, что восемьдесят процентов прибывшей в Италию российской техники не помогут в противостоянии распространению коронавируса. Поставки из России якобы используются для оправдания политических амбиций лидеров государств.
Источниками заявлено, что Джузеппе Конте, премьер-министр Италии, принял помощь из России для укрепления отношений с руководством РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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