ИА «Ореанда-Новости». В материале газеты La Stampa говорится о том, что высокопоставленные источники заявили о бесполезности большей части поставок из РФ в Италию, направленных для помощи в борьбе с коронавирусом, рассказывает "Лента.ру". 

Источник заявляет, что восемьдесят процентов прибывшей в Италию российской техники не помогут в противостоянии распространению коронавируса. Поставки из России якобы используются для оправдания политических амбиций лидеров государств. 

Источниками заявлено, что Джузеппе Конте, премьер-министр Италии, принял помощь из России для укрепления отношений с руководством РФ.