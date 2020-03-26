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, рассказывает "Лента.ру".Источник заявляет, что. Поставки из России якобы используются для оправдания политических амбиций лидеров государств.Источниками заявлено, что Джузеппе Конте, премьер-министр Италии, принял помощь из России для укрепления отношений с руководством РФ.