Ореанда-Новости. Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку собственного помощника, главу инспекции в Гродненской области.

Президент подтвердил подписав необходимую документацию, отвечающую за увольнение Сергея Ровнейко, в среду, 6 июня, так заявило информационное агентство Российкой Федерации, ссылаясь на проверенные средства массовой информации Белорусской республики.

Стоит отметить, что Сергей Васильевич был отстранён от занимаемой должности, как заявляет аппарат президента, в связи с невозможностью выполнять государственную работу, при определённых обстоятельствах своего поведения, которые нельзя совмещать с таким постом.

Напоминаем, что ранее, одного из главных помощников Александра Григорьевича, поймали на нарушении закона в тот момент, когда он пытался получить взятку, которая составляла двести тысяч американских долларов. В настоящий момент Ровнейко находится под арестом. Срок, на который рассчитывает прокуратура, чтобы лишить свободы нарушителя, составляет 15 лет.

Помощник белорусского президента Александра Лукашенко, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко задержан при получении взятки в особо крупном размере.

По заявлению комитета государственной безопасности Республики Белорусь, советника Лукашенко поймали на месте преступления. Ровнейко собирался получить 200 тысяч долларов. По данным Комитета безопасности Белоруссии, расследование состоялось по приказу президента.

Бывшего правительственного сотрудника поместили в следственный изолятор до выяснения обстоятельств дела. Как отмечает КГБ допросы проходят в полном соответствии с законодательством государства. Как сообщалось ранее в средствах массовой информации, помощник президента Белоруссии оказался под пристальным вниманием органов еще больше года назад.