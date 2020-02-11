ИА «Ореанда-Новости» . В связи с неудачным космическим запуском, предпринятым Ираном, американский госсекретарь заявил о продолжении ограничения ракетной программы. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне власти Ирана сообщили о неудачной попытке вывести на орбиту ракету "Симорг" со спутником. По их данным, ракета не смогла набрать необходимую скорость. Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана также объявил, что вторая попытка запуска спутника возможно будет осуществлена в конце весны или начале лета текущего года.

Госсекретарь США Помпео заявил, что штаты продолжат выстраивать поддержку по всему миру для противостояния «безрассудным действиям режима в Тегеране» по созданию ракет. Он также уточнил, что не имеет значения, был ли запуск ракеты удачным, поскольку таким образом Иран всё равно может получить необходимый опыт по созданию баллистических ракет. По словам политика, это будет способствовать развитию ракетной программы Ирана «под личиной мирной космической программы».