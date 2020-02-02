ИА «Ореанда-Новости». Попытка демократов подвергнуть импичменту Трампа не снизила уровень поддержки.

Исследование общественного мнения показало, что, несмотря на попытку демократов подвергнуть Трампа импичменту, его рейтинг не упал. При этом более половины опрошенных уверены в политических мотивах, которые преследуют демократы, пытаясь объявить лидеру США импичмент.

Социологический опрос показал, что 49% высказываются против отстранения президента. 46% ответили положительно на вопрос, стоит ли Сенату проголосовать за импичмент. 5% не уверены в своём ответе.

52% респондентов согласны с тем, что Трамп всё же злоупотреблял своими полномочиями. Рейтинг одобрения работы лидера США остался практически тем же и составил 46%.

Как отмечают социологи, число сторонников Трампа достигло рекордных показателей – 36%. Эксперты подчёркивают, что в этом свою роль сыграли демократы.