26.02.2019, 20:26
Порошенко обвинил Россию в кибератаках на ЦИК Украины
ИА «Ореанда-Новости». Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что 24 и 25 февраля на Центральную избирательную комиссию страны были совершены кибератаки со стороны России. Об этом пишет РБК.
Порошенко рассказал, что украинский Совет национальной безопасности и обороны совместно с коллегами их Соединённых Штатов Америки разработали определённые меры защиты.
После якобы совершённых Россией кибератак в Одессе состоялись переговоры о сотрудничестве в области кибербезопасности. В них приняли участие представители вооруженных сил и Госдепартамента США.
Ранее руководитель киберполиции Украины Сергей Демедюк говорил о том, что подконтрольные России хакеры начали регулярно атаковать серверы избирательных участков по всей стране. Он отметил, что перед выборами президента Украины ожидается рост количества атак.
В Москве же заявили, что Россия никакого отношения к кибератакам не имеет. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле ничего не знают о киберпреступлениях на Украине.
Кроме того, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украины и Евросоюз проведут совместные учения, целью которых будет разработать меры защиты от кибератак со стороны России во время выборов.
Напомним, что президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. В предвыборной гонке принимают участие рекордное количество кандидатов – 44. Пока первое место, по результатам предварительных опросов, делят лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский.
При этом борьба за пост главы государства разгорается всё сильнее. Так, Тимошенко заявила, что она и другие политики начинают процедуру импичмента против Порошенко. Однако эксперты назвали это только пиар-ходом, так как на Украине нет закона, который разрешил бы провести эту процедуру.
Порошенко рассказал, что украинский Совет национальной безопасности и обороны совместно с коллегами их Соединённых Штатов Америки разработали определённые меры защиты.
После якобы совершённых Россией кибератак в Одессе состоялись переговоры о сотрудничестве в области кибербезопасности. В них приняли участие представители вооруженных сил и Госдепартамента США.
Ранее руководитель киберполиции Украины Сергей Демедюк говорил о том, что подконтрольные России хакеры начали регулярно атаковать серверы избирательных участков по всей стране. Он отметил, что перед выборами президента Украины ожидается рост количества атак.
В Москве же заявили, что Россия никакого отношения к кибератакам не имеет. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле ничего не знают о киберпреступлениях на Украине.
Кроме того, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украины и Евросоюз проведут совместные учения, целью которых будет разработать меры защиты от кибератак со стороны России во время выборов.
Напомним, что президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. В предвыборной гонке принимают участие рекордное количество кандидатов – 44. Пока первое место, по результатам предварительных опросов, делят лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский.
При этом борьба за пост главы государства разгорается всё сильнее. Так, Тимошенко заявила, что она и другие политики начинают процедуру импичмента против Порошенко. Однако эксперты назвали это только пиар-ходом, так как на Украине нет закона, который разрешил бы провести эту процедуру.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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