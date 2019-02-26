Порошенко рассказал, что украинский Совет национальной безопасности и обороны совместно с коллегами их Соединённых Штатов Америки разработали определённые меры защиты.После якобы совершённых Россией кибератак в Одессе состоялись переговоры о сотрудничестве в области кибербезопасности. В них приняли участие представители вооруженных сил и Госдепартамента США.Ранее. Он отметил, что перед выборами президента Украины ожидается рост количества атак.. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле ничего не знают о киберпреступлениях на Украине.Кроме того, недавноНапомним, что президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. В предвыборной гонке принимают участие рекордное количество кандидатов – 44. Пока первое место, по результатам предварительных опросов, делят лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский.При этом борьба за пост главы государства разгорается всё сильнее. Так, Тимошенко заявила, что она и другие политики начинают процедуру импичмента против Порошенко. Однако эксперты назвали это только пиар-ходом, так как на Украине нет закона, который разрешил бы провести эту процедуру.