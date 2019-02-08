ИА «Ореанда-Новости». Один из кандидатов в президенты Украины, руководитель партии «Гражданская позиция», Анатолий Гриценко рассказал, что действующий глава государства Пётр Порошенко поручил выделить около 2 миллиардов гривен (примерно 73,3 миллиона долларов) на подкуп избирателей.

Гриценко отметил, что Порошенко собирается выделить деньги из бюджета страны. Он подчеркнул, что нынешний президент использует деньги налогоплательщиков, чтобы и «дальше сидеть у корыта», пишут «Известия».

Украинский парламентарий рассказал, что организовывают выдачу бюджетных денег два человека — первый заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук и руководитель Государственного управления делами Сергей Березенко.

Кроме того, Гриценко обратился к главе министерства внутренних дел Украины Арсену Авакову с требованием вызвать вышеназванных чиновников для дачи объяснений.

Порошенко был зарегистрирован в качестве президента 7 февраля. О своём желании пойти на второй срок он заявил в конце января, а уже 3 февраля подал документы в Центральную избирательную комиссию Украины.

Выборы на Украине пройдут 31 марта. ЦИК страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов – 44 человека. А всего в президентской гонке хотели принять участие 91 претендент. При этом Порошенко пошёл на выборы в качестве самовыдвиженца. Некоторые связывают это с тем, что у него очень низкий рейтинг – по данным предварительных опросов, сегодня Порошенко поддерживает только 14% населения. Лидируют пока артист и шоумен Владимир Зеленский и лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. За ними идут Анатолий Гриценко и один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

В ЦИК отметили, что выборы этого года побили национальный рекорд по кандидатам – прошлый рекорд был в 2004, когда на пост президент метили 24 кандидата. Кроме того, украинская центральная избирательная комиссия также сообщила, что на этих выборах средний возраст кандидата 53 года.