Гриценко отметил, что Порошенко собирается выделить деньги из бюджета страны., пишут «Известия».Украинский парламентарий рассказал, что организовывают выдачу бюджетных денег два человека — первый заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук и руководитель Государственного управления делами Сергей Березенко.Кроме того,Порошенко был зарегистрирован в качестве президента 7 февраля. О своём желании пойти на второй срок он заявил в конце января, а уже 3 февраля подал документы в Центральную избирательную комиссию Украины.. ЦИК страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов – 44 человека. А всего в президентской гонке хотели принять участие 91 претендент. При этом Порошенко пошёл на выборы в качестве самовыдвиженца. Некоторые связывают это с тем, что у него очень низкий рейтинг – по данным предварительных опросов, сегодня Порошенко поддерживает только 14% населения. Лидируют пока артист и шоумен Владимир Зеленский и лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. За ними идут Анатолий Гриценко и один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.В ЦИК отметили, что выборы этого года побили национальный рекорд по кандидатам – прошлый рекорд был в 2004, когда на пост президент метили 24 кандидата. Кроме того, украинская центральная избирательная комиссия также сообщила, что на этих выборах средний возраст кандидата 53 года.