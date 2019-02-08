08.02.2019, 22:49
Порошенко подозревают в подкупе избирателей на 74 млн долларов
ИА «Ореанда-Новости». Один из кандидатов в президенты Украины, руководитель партии «Гражданская позиция», Анатолий Гриценко рассказал, что действующий глава государства Пётр Порошенко поручил выделить около 2 миллиардов гривен (примерно 73,3 миллиона долларов) на подкуп избирателей.
Гриценко отметил, что Порошенко собирается выделить деньги из бюджета страны. Он подчеркнул, что нынешний президент использует деньги налогоплательщиков, чтобы и «дальше сидеть у корыта», пишут «Известия».
Украинский парламентарий рассказал, что организовывают выдачу бюджетных денег два человека — первый заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук и руководитель Государственного управления делами Сергей Березенко.
Кроме того, Гриценко обратился к главе министерства внутренних дел Украины Арсену Авакову с требованием вызвать вышеназванных чиновников для дачи объяснений.
Порошенко был зарегистрирован в качестве президента 7 февраля. О своём желании пойти на второй срок он заявил в конце января, а уже 3 февраля подал документы в Центральную избирательную комиссию Украины.
Выборы на Украине пройдут 31 марта. ЦИК страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов – 44 человека. А всего в президентской гонке хотели принять участие 91 претендент. При этом Порошенко пошёл на выборы в качестве самовыдвиженца. Некоторые связывают это с тем, что у него очень низкий рейтинг – по данным предварительных опросов, сегодня Порошенко поддерживает только 14% населения. Лидируют пока артист и шоумен Владимир Зеленский и лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. За ними идут Анатолий Гриценко и один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.
В ЦИК отметили, что выборы этого года побили национальный рекорд по кандидатам – прошлый рекорд был в 2004, когда на пост президент метили 24 кандидата. Кроме того, украинская центральная избирательная комиссия также сообщила, что на этих выборах средний возраст кандидата 53 года.
Гриценко отметил, что Порошенко собирается выделить деньги из бюджета страны. Он подчеркнул, что нынешний президент использует деньги налогоплательщиков, чтобы и «дальше сидеть у корыта», пишут «Известия».
Украинский парламентарий рассказал, что организовывают выдачу бюджетных денег два человека — первый заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук и руководитель Государственного управления делами Сергей Березенко.
Кроме того, Гриценко обратился к главе министерства внутренних дел Украины Арсену Авакову с требованием вызвать вышеназванных чиновников для дачи объяснений.
Порошенко был зарегистрирован в качестве президента 7 февраля. О своём желании пойти на второй срок он заявил в конце января, а уже 3 февраля подал документы в Центральную избирательную комиссию Украины.
Выборы на Украине пройдут 31 марта. ЦИК страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов – 44 человека. А всего в президентской гонке хотели принять участие 91 претендент. При этом Порошенко пошёл на выборы в качестве самовыдвиженца. Некоторые связывают это с тем, что у него очень низкий рейтинг – по данным предварительных опросов, сегодня Порошенко поддерживает только 14% населения. Лидируют пока артист и шоумен Владимир Зеленский и лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. За ними идут Анатолий Гриценко и один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.
В ЦИК отметили, что выборы этого года побили национальный рекорд по кандидатам – прошлый рекорд был в 2004, когда на пост президент метили 24 кандидата. Кроме того, украинская центральная избирательная комиссия также сообщила, что на этих выборах средний возраст кандидата 53 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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