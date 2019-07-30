ИА «Ореанда-Новости» Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, в отношении него не возбуждено ни одно из 11 уголовных дел. Об этом бывший глава государства заявил в интервью изданию «Украинская правда».

Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что ведомство ведёт расследование 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других государственных деятелей. В понедельник Порошенко с семьёй уехал в Турцию, отказавшись от государственной охраны.