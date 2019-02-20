ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Пётр Порошенко утверждает, что собственноручно выносил погибших людей с Майдана во время столкновений пять лет назад. Он заявил это во время своего выступления в Ивано-Франковске, видео оттуда выложила на YouTube журналистка Татьяна Высоцкая.

Порошенко утверждает, что он шёл утром через Мариинский парк по пути в Раду, когда активисты Майдана подошли к нему и попросили о помощи, так как были подвергнуты обстрелу. Как рассказал глава Украины, на его глазах было ранено 11 человек, а затем он лично относил тела к Дому офицеров. По словам Порошенко, эти моменты он запомнил навсегда.

Высоцкая, комментируя видеозапись возмутилась высказыванием Порошенко. Журналистка считает, что украинский президент преувеличил свою роль в тех событиях и пытается исказить историю.

Позже в Сети появилось видео, на котором Порошенко действительно присутствует в Мариинском парке, однако события происходят не утром, как утверждал президент Украины, а позже, когда столкновения были в самом разгаре. На записи видно, как Порошенко склонился над пострадавшим и что-то ему говорит, затем президент спешно удаляется вместе со своим охранником.

Также украинский политолог Олег Соскин заявил, что Порошенко «опять лжёт», так как он не мог принимать участие ни в каких боях и массовых столкновениях, потому что присоединился лишь тогда, когда всё уже было ясно насчёт отставки Януковича.

Другие же эксперты считают, что такие заявления нынешнего президента Украины – пиар. Так Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире телеканала«360» повторил, что Порошенко лжёт насчёт своего участия в протестах, так как участники тех событий рассказывали совершенно иное. Эксперт уверен, что такие высказывания не помогут Порошенко одержать победу на предстоящих выборах.