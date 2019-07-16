ИА «Ореанда-Новости» Двое туристов в течение получаса бросали камни в большую панду по кличке Мэнда. Таким образом, посетители хотели напугать животное, чтобы посмотреть на его реакцию и снять происходящее на видео.

В итоге панда не пострадала: сотрудники зоопарка пришли на помощь и прекратили действия хулиганов.

Как сообщается, Мэнда чувствует себя хорошо. Она не утратила аппетит, много спит и играет. Никаких нежелательных реакций у неё не наблюдается.

В свою очередь зоопарк усилил наблюдение за вольером с пандой и обратился к посетителям с просьбой вести себя культурно и вежливо.