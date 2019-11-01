Им было заявлено о том, соглашение не касается беспилотного подводного аппарата «Посейдон», авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Также, со слов Леонтьева, не подпадает под действие договора крылатая ракета «Буревестник». Леонтьев утверждает, что вышеперечисленные отечественные системы вооружения не входят в сферу договора СНВ-3.По словам дипломата, в договор можно внести ракетные комплексы "Авангард" и "Сармат", следуя соответствующей процедуре.Леонтьев также заметил, что Москва выказывает полную готовность к ведению переговоров с США по этому вопросу, но для этого необходимо иметь подходящие площадки.