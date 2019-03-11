ИА «Ореанда-Новости». Управление гражданской авиации Китая опубликовало сообщение, что в стране введён запрет на эксплуатацию самолётов Boeing 737 Max 8. Данное решение связано с катастрофой Ethiopian Airlines, пишет ТАСС.

11 марта, в понедельник, управление гражданской авиации Китая заявило, что все внутренние (национальные) авиалинии прекращают эксплуатацию Boeing 737 Max 8. Данная мера предпринимается, чтобы обеспечить безопасность при авиаперелётах. К такому решению власти пришли после крушения лайнера Boeing 737 Max 8, который эксплуатировала компания Ethiopian Airlines. Этим рейсом летели восемь граждан КНР.

В сообщении, которое появилось на веб-странице управления гражданской авиации Китая, заявлено: «С 18:00 [местное время, 13:00 московского времени. - ИА «Ореанда-Новости»] будут временно остановлены полёты данных авиалайнеров». Отмечено, что ограничение будет снято только после официального опубликования соответствующего заключения, которое сделают компетентные органы.

Boeing 737 Max 8 разбился 10 марта. Самолёт Ethiopian Airlines, направлявшийся в Кению (Найроби), упал в 60 км от столицы Эфиопии Аддис-Абебы, через несколько минут после того, как вылетел из аэропорта. Все, кто был на борту - восемь членов экипажа и 149 пассажиров - погибли.

Точные причины катастрофы пока не названы. Известно, что прежде у авиалайнера были проблемы при наборе высоты. Незадолго до крушения диспетчеры получили сообщение от командира воздушного судна. Он говорил о том, что в управлении самолётом возникли сложности.

Капитан кенийско-эфиопского происхождения был опытным пилотом, который налетал не менее 8 000 часов, сообщили в Ethiopian Airlines. Самолёт новейшей модификации проходил доскональный техосмотр в феврале, никаких неполадок обнаружено не было. Возможно, изменения в системе управления самолётом могли привести к тому, что лайнер начал стремительно терять высоту, и управлять этим было невозможно.

ТАСС назвал крушение авиалайнера «трагедией 35 государств». На борту находились граждане 35 стран, из них трое - россияне.