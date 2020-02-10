10.02.2020, 10:23
После незапланированного обновления Windows 7 пользователи не могут перезагрузить компьютер
ИА «Ореанда-Новости». После незапланированного обновления Windows 7 некоторые пользователи не могут перезагрузить или выключить компьютер. Аналогичные жалобы начали публиковаться на IT-форумах по всему миру. Компания Microsoft пока не прокомментировала данный сбой.
Результатом нового обновления, которое исправило «чёрный фон», стала новая ошибка. При выключении или перезагрузке компьютера на экране начала высвечиваться надпись «You don’t have permission to shut down this computer», которая не позволяет выйти из учётной записи. На форуме Reddit появилось предположение, что это связано со сбоем в работе «Контроля учётных записей».
Для того, чтобы завершить работу учётной записи или компьютера в целом пользователям предложили создать новую учетную запись с правами администратора. После переключения между аккаунтами проблемы должны устраниться. Правда данный способ придётся выполнять каждый раз при появлении окна с ошибкой.
Ещё одно решение предложили специалисты Quick Heal, которые занимаются разработкой антивирусных программ. Пользователи ОС версий Windows 7 Professional, Ultimate и Enterprise могут изменить конфигурацию учётных записей при помощи редактора локальной групповой политики. В этом случае придётся отключить режим одобрения администратором действий всех пользователей.
Результатом нового обновления, которое исправило «чёрный фон», стала новая ошибка. При выключении или перезагрузке компьютера на экране начала высвечиваться надпись «You don’t have permission to shut down this computer», которая не позволяет выйти из учётной записи. На форуме Reddit появилось предположение, что это связано со сбоем в работе «Контроля учётных записей».
Для того, чтобы завершить работу учётной записи или компьютера в целом пользователям предложили создать новую учетную запись с правами администратора. После переключения между аккаунтами проблемы должны устраниться. Правда данный способ придётся выполнять каждый раз при появлении окна с ошибкой.
Ещё одно решение предложили специалисты Quick Heal, которые занимаются разработкой антивирусных программ. Пользователи ОС версий Windows 7 Professional, Ultimate и Enterprise могут изменить конфигурацию учётных записей при помощи редактора локальной групповой политики. В этом случае придётся отключить режим одобрения администратором действий всех пользователей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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