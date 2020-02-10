. Аналогичные жалобы начали публиковаться на IT-форумах по всему миру.Результатом нового обновления, которое исправило «чёрный фон», стала новая ошибкаНа форуме Reddit появилось предположение, что это связано со сбоем в работе «Контроля учётных записей».Для того, чтобы завершить работу учётной записи или компьютера в целом пользователям предложили создать новую учетную запись с правами администратора. После переключения между аккаунтами проблемы должны устраниться. Правда данный способ придётся выполнять каждый раз при появлении окна с ошибкой.Ещё одно решение предложили специалисты Quick Heal, которые занимаются разработкой антивирусных программ. Пользователи ОС версий Windows 7 Professional, Ultimate и Enterprise могут изменить конфигурацию учётных записей при помощи редактора локальной групповой политики.