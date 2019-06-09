ИА «Ореанда-Новости» В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции были задержаны три человека в «полном обмундировании». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что сталкеров задержали сотрудники полиции и пограничники Украины. Было установлено, что искатели приключений – жители города Ровно и Ровенской области. Как отметили в Госпогранислужбе, вероятно сталкеры отправились в зону отчуждения после просмотра сериала «Чернобыль», недавно вышедшего на экраны. Теперь же нарушителям грозит штраф.