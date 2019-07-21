ИА "Ореанда-Новости" Заключительная часть киносаги «Мстители: Финал» может стать рекордсменом по кассовым сборам. Последние десять лет этот рекорд принадлежал фильму Джеймса Кэмерона «Аватар».

«Мстители: Финал» собрали к вчерашнему вечеру порядка 2,8 миллиарда долларов. Для того, чтобы саге о супергероях стать популярнее «Аватара», фильму необходимо собрать ещё пятьсот тысяч долларов. Эксперты утверждают, что это незначительная сумма для показа такого фильма. Стоит отметить, что «Аватар» вышел на широкие экраны в 2010 году и стал рекордсменом по кассовым сборам, обогнав киноленту «Титаник» того же Джеймса Кэмерона. Оскароносный «Титаник» собрал тогда около 2,2 миллиардов долларов.

Что касается последних «Мстителей», то фильм вышел в прокат 22 апреля – премьера состоялась в Лос-Анджелесе. Американские зрители оценили картину, пополнив кассы кинотеатров на 853 миллиона долларов. Жители Поднебесной империи также заметили этот фильм, здесь кассовый сбор составил 629 миллионов долларов. Далее высокие сборы зафиксированы в Великобритании и Южной Корее – 114 и 105 миллионов долларов соответственно.

Отечественные кинозрители увидели «Мстители: Финал» спустя неделю после официальной премьеры фильма – 29 апреля. Российские кинотеатры зафиксировали кассовый сбор общей стоимостью в 47,4 миллиона долларов. За всю историю российского кинопроката заключительная серия «Мстителей» побила и здесь все рекорды, собрав в результате предварительных продаж 127 миллионов рублей.

Руководитель Marvel Studios Кевин Файги не собирается останавливаться на достигнутом. На прошедшем фестивале комиксов, видеоигр и телевизионных сериалов Comic-Con он рассказал о своих планах на будущее. После завершения «Мстителей» он планирует выпустить другие истории о супергероях. Так, например, стало известно, что следующим фильмом станет картина под названием «Чёрная вдова», в главной роли которой сыграет Скарлетт Йоханссон.