ИА "Ореанда-Новости" Последний автомобиль известной марки Volkswagen Beetle сошёл с производства в мексиканском городе Пуэбла. Автомобиль, более известный в России как Volkswagen Жук, мексиканцы называли не иначе как Vocho, что в переводе означает примерно как «фольксик».

Первый экземпляр машины вышел ещё незадолго до начала Второй мировой войны – в 1938 году. За более чем 80-летнию историю его создания и производства всего владельцами легендарной машины стали порядка двадцати пяти миллионов человек. Автомобиль при выпуске на рынок никогда не был пересмотрен в своей базовой комплектации. Несомненно, некоторые модификации вносились создателями «Жука», особенно это касается дизайна, но существенных изменений в техническом плане никогда на заводах не производили. Это обстоятельство позволило назвать Volkswagen Beetle самым массовым мировым автомобилем, выпускавшийся без изменений в базовую конструкцию.

Данный автомобиль после Второй мировой войны приобрёл своего рода сакральное значение – он стал символом возрождения экономической основы новой Германии, что привело его, в конечном итоге, к мировой популярности.

Конец 1970-х годов стал периодом отказа завода Volkswagen от своей легендарной марки Beetle. Уже в 1978 году завод в немецком Вольфсбурге впервые перестал выпускать миниатюрного «Жука». Однако, ещё сорок лет продолжал сходить с конвейера других заводов компании Volkswagen. Но время оказалось к этой машине беспощадно – продажи Volkswagen Beetle неуклонно из года в год падали. Руководство немецкого автомобильного гиганта приняло решение попрощаться с этой легендарной машиной. По словам главы направления технического развития Volkswagen Франка Уэлша, вернуть былую славу Volkswagen Beetle уже невозможно и сделать этот автомобиль ещё лучше уже не представляется возможности.