23.03.2020, 14:41
Посол попросил вернуться домой россиян, которые находятся в Турции
ИА «Ореанда-Новости». Всем россиянам, которые находятся на территории Турции, необходимо как можно быстрее вернуться домой в связи с положением дел с коронавирусом, заявил РИА Новости Алексей Ерхов, работающий в Анкаре послом от России.
Накануне появилась информация о том, что с двадцать третьего марта Росавиацией будет ограничено авиасообщение с Турцией.
В сообщении также заявлено, что будут сохранены лишь регулярные рейсы в город Стамбул и чартеры для вывоза граждан России.
Дипломат заявил, что находящимся в Турции россиянам нужно незамедлительно использовать все возможности для возвращения домой, так как они быстро сокращаются.
Накануне появилась информация о том, что с двадцать третьего марта Росавиацией будет ограничено авиасообщение с Турцией.
В сообщении также заявлено, что будут сохранены лишь регулярные рейсы в город Стамбул и чартеры для вывоза граждан России.
Дипломат заявил, что находящимся в Турции россиянам нужно незамедлительно использовать все возможности для возвращения домой, так как они быстро сокращаются.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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