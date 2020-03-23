Накануне появилась информация о том, что с двадцать третьего марта Росавиацией будет ограничено авиасообщение с Турцией.Дипломат заявил, что находящимся в Турции россиянам нужно незамедлительно использовать все возможности для возвращения домой, так как они быстро сокращаются.