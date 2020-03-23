ИА «Ореанда-Новости». Всем россиянам, которые находятся на территории Турции, необходимо как можно быстрее вернуться домой в связи с положением дел с коронавирусом, заявил РИА Новости Алексей Ерхов, работающий в Анкаре послом от России. 

Накануне появилась информация о том, что с двадцать третьего марта Росавиацией будет ограничено авиасообщение с Турцией.

В сообщении также заявлено, что будут сохранены лишь регулярные рейсы в город Стамбул и чартеры для вывоза граждан России. 

Дипломат заявил, что находящимся в Турции россиянам нужно незамедлительно использовать все возможности для возвращения домой, так как они быстро сокращаются. 