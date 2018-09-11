ИА «Ореанда-Новости». Большинство политических партий Королевства Швеции выступили за блокировку “Северного потока – 2”. Однако, по словам шведского посла в Москве Петера Эриксона, заявления депутатов не окажут никакого влияния не реализацию проекта.



Он напомнил, что шведскими властями были выданы все необходимые разрешения для строительства и в связи с тем, что это не имеет отношение к территориальным водам, то остановить проект невозможно. Петер Эриксон также указал на то, что выданное разрешение нельзя отозвать.





По мнению аналитика Центра энергетики Московской школы управления “Сколково” Александра Собко, политических рисков для строительства газопровода в Королевстве Швеции практически нет, однако стоит учитывать непростые отношения Российской Федерации с западными государствами, которые могут стать причиной любого развития событий. Тем не менее Александр Собко подчёркивает, что международное право находится на стороне “Газпрома”.





Он отметил, что маршрут газопровода “Северный поток — 2” пролегает в исключительной экономической зоне королевства, где, согласно международным нормам, разрешена прокладка трубопроводов третьими странами. В связи с этим шведским правительством проект был одобрен. Александр Собко указал на то, что нет других вариантов прокладки трубопровода, кроме как в исключительной экономической зоне одном из государств.





Проект “Северный поток — 2” предполагает строительство двух ниток газопровода, общая мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья Российской Федерации через Балтийское море до Федеративной Республики Германия. Новый газопровод будет построен рядом с действующим “Северным потоком”. Трубопровод будет проходить через территориальные или исключительные экономические зоны государств, которые расположены вдоль берегов Балтийского моря. Среди них - Российская Федерация, Финляндия, Королевство Швеция, Королевство Дания и Федеративная Республика Германия.





Некоторые государства выступают против строительства газопровода. Украинские власти опасаются потерять доходы от транзита российского газа, а Соединённые Штаты Америки - возможности экспортировать в европейские страны свой сжиженный природный газ.