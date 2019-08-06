ИА «Ореанда-Новости». Посол Соединённых Штатов Америки в России Джон Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Salt Lake Tribune.



Сообщается, что дипломат хочет покинуть свой пост 3 октября этого года. Его обращение к Трампу датировано 5 августа.



В письме к президенту Хантсман отметил, что надеется, что за это время будет выдвинута и утверждена кандидатура его преемника. Хантсман был назначен на пост посла в 2017 году Трампом.