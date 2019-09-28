ИА "Ореанда-Новости" Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Курт Волкер подал в отставку в пятницу, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Волкер, который служил в должности на неполный рабочий день, на неоплачиваемой основе с 2017 года, стремился помочь правительству Украины решить свою конфронтацию со «спонсируемыми Россией сепаратистами».

Госдепартамент не сразу ответил на запрос о комментариях.

Демократы в Палате представителей США, которые проводят расследование импичмента Трампа, запросили показания у Волкера, касающиеся телефонного звонка 25 июля, в котором Трамп призвал президента Украины расследовать ситуацию с Джо Байденом, политическим соперником.

Об отставке Волкера впервые сообщила государственная пресса, студенческая публикация в Университете штата Аризона, которая поддерживает «мозговой центр», где Волкер служит исполнительным директором.