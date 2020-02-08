ИА «Ореанда-Новости» . Американский посол Джон Салливан в интервью для канала РБК заявил, что сейчас Россия и США достигли низшей точки в отношениях с момента окончания холодной войны. По мнению политика, не стоит дожидаться следующих президентских выборов в штатах для улучшения этих взаимоотношений.

Салливан считает целью своей работы остановить распад в отношениях между державами и усовершенствовать их. При этом посол признает, что у Москвы и Вашингтона есть немало потенциальных разногласий, но это не является поводов прерывать контакт с другой стороной. Совместную работу Штатов и РФ дипломат считается абсолютной необходимостью и наиболее приоритетной задачей.