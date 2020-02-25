ИА «Ореанда-Новости». Российское посольство в Италии порекомендовало россиянам отказаться от посещения северных регионов Италии в связи со вспышкой коронавируса, пишет RT.



В диппредставительстве отметили, что наибольшее количество заражённых находятся в северных районах Италии.



По последней информации, число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 230 человек, скончались от заболевания семеро.