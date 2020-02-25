25.02.2020, 16:46
Посольство посоветовало россиянам не посещать Северную Италию
ИА «Ореанда-Новости». Российское посольство в Италии порекомендовало россиянам отказаться от посещения северных регионов Италии в связи со вспышкой коронавируса, пишет RT.
В диппредставительстве отметили, что наибольшее количество заражённых находятся в северных районах Италии.
По последней информации, число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 230 человек, скончались от заболевания семеро.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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