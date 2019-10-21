ИА "Ореанда-Новости". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство России.



Ранее глава контрразведки Чехии сделал заявление, в котором объявил о раскрытии сети агентов. Ведомству удалось установить связь с Россией. По словам директора Службы безопасности и информации, Посольство РФ осуществляло финансирование этой агентской сети, которая работала на российские спецслужбы.

Тем временем в посольстве ответили, что они не имеют никакого отношения к этой сети. Информация, предоставленная главой службы контрразведки, действительности не соответствует.

Михаил Коуделка добавил, что данное открытие будет в годовом отчёте о деятельности чешской контрразведки. Он частично будет доступен всем желающим.



Несколько лет назад Чехия уже делала заявление о раскрытии крупной сети российских агентов. Об этом также сообщал глава чешской контрразведки. По его словам, в стране находится большое количество русских и китайских агентов.

В 2018 году Чехия в годовом отчёте назвала Россию главной угрозой для страны. Опасность РФ превзошла уровень террористов и организованной преступности.