22.07.2019, 02:22
Посольство Туркменистана назвало ложью сообщения о смерти президента страны
ИА «Ореанда-Новости» Как сообщает ТАСС, появившиеся в СМИ сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют правде. Об этом заявили в посольстве республики в Москве.
Ранее в воскресенье ряд СМИ со ссылкой на источники распространил информацию о якобы смерти президента Туркменистана.
Представитель посольства назвал эти сообщения «абсолютной ложью» и опроверг их.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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