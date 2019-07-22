

ИА «Ореанда-Новости» Как сообщает ТАСС, появившиеся в СМИ сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют правде. Об этом заявили в посольстве республики в Москве.

Ранее в воскресенье ряд СМИ со ссылкой на источники распространил информацию о якобы смерти президента Туркменистана.

Представитель посольства назвал эти сообщения «абсолютной ложью» и опроверг их.