Стоит отметить, что ранее будущий кандидат отличился пародиями на Владимира Кличко, который руководит Киевом в настоящее время.

Евгений Кошевой является известным украинским юмористом и близким другом нынешнего украинского президента Владимира Зеленского. Представители украинских средств массовой информации отметили, что он, действительно, может занять кресло градоначальника украинской столицы. Евгений Кошевой состоит в партии Владимира Зеленского «Слуга народа». Кошевой, который является актёром из «Квартала 95», где его знают как «Лысый», ранее стал известен многочисленными пародиями на действующего мэра города Киева – Владимира Кличко.

Кроме Евгения Кошевого администрация лидера украинского народа рассматривает и другие кандидатуры. Среди них менеджер в сфере медиа Андрея Ткаченко. Однако, его непопулярность среди украинского населения может быть связана с его неузнаваемостью у украинцев.

Стоит отметить, что ранее члены украинского правительства вынесли одобрительное решение по поводу ухода с должности председателя Киевской городской государственной администрации (или КГГА) Владимира Кличко. Мэр Киева остался несогласным с решением соратников Владимира Зеленского, назвав это увольнение вне рамок закона. Сам Кличко выступил с заявлением, согласно которому он не собирается покидать пост киевского градоначальника и будет продолжать борьбу за этот пост во второй раз. Напомним, что выборы киевского градоначальника состоятся в следующем году.