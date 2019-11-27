Зарина Догузова отметила, что то, как будут возвращать россиян, пострадавших в ДТП, будет зависеть от состояния их здоровья и от рекомендаций врачей, которые их лечат.Во вторник перевозивший россиян автобус столкнулся с выскочившим перед ним на дорогу грузовиком, после чего опрокинулся. Заявлено, что погибших в результате ДТП нет.