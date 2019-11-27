27.11.2019, 15:08
Пострадавших российских туристов в Доминикане будут возвращать в страну индивидуально
ИА «Ореанда-Новости» По словам Зарины Догузовой, возглавляющей Федеральное агентство по туризму, возвращение на родину находящихся после ДТП в Доминиканской республике на стационарном лечении россиян организуют в индивидуальном порядке.
Зарина Догузова отметила, что то, как будут возвращать россиян, пострадавших в ДТП, будет зависеть от состояния их здоровья и от рекомендаций врачей, которые их лечат.
Во вторник перевозивший россиян автобус столкнулся с выскочившим перед ним на дорогу грузовиком, после чего опрокинулся. Заявлено, что погибших в результате ДТП нет.
Зарина Догузова отметила, что то, как будут возвращать россиян, пострадавших в ДТП, будет зависеть от состояния их здоровья и от рекомендаций врачей, которые их лечат.
Во вторник перевозивший россиян автобус столкнулся с выскочившим перед ним на дорогу грузовиком, после чего опрокинулся. Заявлено, что погибших в результате ДТП нет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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