ИА «Ореанда-Новости» По словам Зарины Догузовой, возглавляющей Федеральное агентство по туризму, возвращение на родину находящихся после ДТП в Доминиканской республике на стационарном лечении россиян организуют в индивидуальном порядке. 

Зарина Догузова отметила, что то, как будут возвращать россиян, пострадавших в ДТП, будет зависеть от состояния их здоровья и от рекомендаций врачей, которые их лечат. 

Во вторник перевозивший россиян автобус столкнулся с выскочившим перед ним на дорогу грузовиком, после чего опрокинулся. Заявлено, что погибших в результате ДТП нет.