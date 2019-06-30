ИА «Ореанда-Новости».Сегодня утром в социальной сети Twitter одна из пользовательниц, Сани Хаба, опубликовала короткое, но важное для неё сообщение. В нем она рассказывала, что уже долгое время ищет родного старшего брата, с которым она так и не познакомилась из-за ухода отца из семьи.

Мать девушки сильно скучала по сыну и всегда мечтала увидеть его вновь. С помощью многочисленного распространения её твита уже через несколько часов девушке написал лучший друг пропавшего мужчины. Выяснилось, что родственники живут друг от друга всего в нескольких километрах, поэтому уже вечером они увиделись втроем: сын, дочь и мать.