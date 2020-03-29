29.03.2020, 11:42
"Поводов для радости нет": специалист дал оценку влиянию пандемии на экологию
ИА «Ореанда-Новости». Эксперт Отмар Эденхофер дал оценку влиянию пандемии коронавируса на ситуацию с экологией, рассказывает РИА Новости.
По информации от Европейского космического агентства, с начала распространения коронавируса произошло существенное снижение загрязнения воздуха. Немецкий специалист заявил, что данный эффект имеет отношение к вынужденному закрытию предприятий.
Эксперт согласился с тем, что произошло снижение выбросов парниковых газов, однако, по его словам, поводов порадоваться нет. Он утверждает, что предприятиям тяжелее будут перейти на экологичное производство, если дела у них идут плохо.
По информации от Европейского космического агентства, с начала распространения коронавируса произошло существенное снижение загрязнения воздуха. Немецкий специалист заявил, что данный эффект имеет отношение к вынужденному закрытию предприятий.
Эксперт согласился с тем, что произошло снижение выбросов парниковых газов, однако, по его словам, поводов порадоваться нет. Он утверждает, что предприятиям тяжелее будут перейти на экологичное производство, если дела у них идут плохо.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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