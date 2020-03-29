По информации от Европейского космического агентства,Немецкий специалист заявил, что данный эффект имеет отношение к вынужденному закрытию предприятий.Эксперт согласился с тем, что произошло снижение выбросов парниковых газов, однако, по его словам, поводов порадоваться нет. Он утверждает, что предприятиям тяжелее будут перейти на экологичное производство, если дела у них идут плохо.