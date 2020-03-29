29.03.2020, 10:05
Появилась информация, при какой температуре активизируется коронавирус
ИА «Ореанда-Новости». Представителями университета Гонконга была названа температура, при которой коронавирус особенно активен. Соответствующая информация размещена на сайте medRxiv.
Заявлено в сообщении о высокой стабильности коронавируса в течение продолжительного времени при температуре около 4 градусов. Также сказано, что, в случае отсутствия применения мер по дезинфекции, активность коронавируса снижается лишь через четырнадцать дней.
При этом коронавирусом не переносятся высокие температуры. При семидесяти градусах происходит его дезактивация в течение пяти минут.
Заявлено в сообщении о высокой стабильности коронавируса в течение продолжительного времени при температуре около 4 градусов. Также сказано, что, в случае отсутствия применения мер по дезинфекции, активность коронавируса снижается лишь через четырнадцать дней.
При этом коронавирусом не переносятся высокие температуры. При семидесяти градусах происходит его дезактивация в течение пяти минут.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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