ИА «Ореанда-Новости». Представителями университета Гонконга была названа температура, при которой коронавирус особенно активен. Соответствующая информация размещена на сайте medRxiv

Заявлено в сообщении о высокой стабильности коронавируса в течение продолжительного времени при температуре около 4 градусов. Также сказано, что, в случае отсутствия применения мер по дезинфекции, активность коронавируса снижается лишь через четырнадцать дней.

При этом коронавирусом не переносятся высокие температуры. При семидесяти градусах происходит его дезактивация в течение пяти минут. 