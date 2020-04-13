Размещены данные по инфицированным коронавирусом на утро тринадцатого апреля. Согласно сведениям от портала Университета Джона Хопкинса,Общее число летальных исходов от коронавируса превысило 114,2 тысячи. Сообщается, что выздоровевших - 430,5 тысячи.На первом месте по числу инфицированных находится США - 557,3 тысячи. Россия располагается на текущий момент на шестнадцатом месте - 15 770 инфицированных.Наибольшее число смертей от коронавируса зарегистрировано в США, Италии, Испании.