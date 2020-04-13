ИА «Ореанда-Новости» Размещены данные по инфицированным коронавирусом на утро тринадцатого апреля. Согласно сведениям от портала Университета Джона Хопкинса, на планете на текущий момент являются зараженными 1 850 220 человек, рассказывает "Лента.ру".

Общее число летальных исходов от коронавируса  превысило 114,2 тысячи. Сообщается, что выздоровевших - 430,5 тысячи. 

За последние сутки прирост инфицированных составил восемьдесят тысяч человек. 

На первом месте по числу инфицированных находится США - 557,3 тысячи. Россия располагается на текущий момент на шестнадцатом месте - 15 770 инфицированных. 

Наибольшее число смертей от коронавируса зарегистрировано в США, Италии, Испании.