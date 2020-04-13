13.04.2020, 08:03
Появились данные по инфицированным коронавирусом на утро 13 апреля
ИА «Ореанда-Новости». Размещены данные по инфицированным коронавирусом на утро тринадцатого апреля. Согласно сведениям от портала Университета Джона Хопкинса, на планете на текущий момент являются зараженными 1 850 220 человек, рассказывает "Лента.ру".
Общее число летальных исходов от коронавируса превысило 114,2 тысячи. Сообщается, что выздоровевших - 430,5 тысячи.
За последние сутки прирост инфицированных составил восемьдесят тысяч человек.
На первом месте по числу инфицированных находится США - 557,3 тысячи. Россия располагается на текущий момент на шестнадцатом месте - 15 770 инфицированных.
Наибольшее число смертей от коронавируса зарегистрировано в США, Италии, Испании.
Общее число летальных исходов от коронавируса превысило 114,2 тысячи. Сообщается, что выздоровевших - 430,5 тысячи.
За последние сутки прирост инфицированных составил восемьдесят тысяч человек.
На первом месте по числу инфицированных находится США - 557,3 тысячи. Россия располагается на текущий момент на шестнадцатом месте - 15 770 инфицированных.
Наибольшее число смертей от коронавируса зарегистрировано в США, Италии, Испании.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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