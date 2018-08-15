ИА «Ореанда-Новости». Министерство внутренних дел Германии объявило о решении Правительства страны принять законопроект, в соответствии с которым признаётся существование третьего пола.

В законопроекте указано, что помимо мужского и женского пола появится графа «интерсексуальный». Министерство сообщает, что считает важным введение третьего пола, потому как закон должен обеспечить положительное заполнение графы «пол» для людей с изменениями.

Интерсексуальность представляет собой комбинации мужских и женских половых признаков, как у человека, так и у животных. Особенность интерсекс-люди в том, что они обладают половыми характеристиками, такими как гениталии, половые железы, набор хромосом, которые не вписываются в традиционную бинарную систему.

Проект отправлен на дальнейшее рассмотрение в бундестаг, только после рассмотрения парламентом закон может быть принят в дальнейшую обработку и, по завершении всех необходимых этапов, вступить в силу.

Ранее, с ноября 2013 года, действовал закон, по которому графу можно было оставлять незаполненной. Внесение изменений инициировал Конституционный суд Германии в ноябре 2017 года, отмечая, что графа «пол» не должна быть ограничена лишь двумя вариантами и обязал внести поправки до 31 декабря 2018 года. Такое решение было принято после череды апелляций уроженца Лейпцига, рождённого с признаками обоих полов, зарегистрированного как женщина, но не относящего себя ни к одному из признанных полов.

Совет по этике провёл исследование, которое выявило, что в Германии проживают около 80 тысяч интерсексуалов.

29 июня сообщалось, что австрийский Конституционный суд принял положительное решение о внесении в документы пункта «третий пол» для интерсекс-людей. Австрийский конституционный суд опирался на восьмую статью европейской конвенции о правах человека, которая гарантирует право на «индивидуальную сексуальную идентичность» и защищает людей с альтернативной сексуальной идентичностью. В мире правовое признание третий пол получил также в Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Индии, Пакистане и Непале.