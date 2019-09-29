



Акция получила распространение по всей стране. Кроме того, запрет затронул планы международных компаний таких как: Juul Labs Inc и Philip Morris International. Местные фирмы Индии даже решились подать в суд.





В субботу, 28 сентября, протестующие вышли на улицу с призывом отрегулировать вопрос законодательно, а не запрещать курение электронных сигарет.