29.09.2019, 19:01
Правительство Индии не планирует отменять запрет на вэйпинг
ИА «Ореанда-Новости» В сентябре правительство Индии официально запретило продажу электронных сигарет и обосновало это решение, как меры против эпидемии вэйпинга среди молодёжи.
Акция получила распространение по всей стране. Кроме того, запрет затронул планы международных компаний таких как: Juul Labs Inc и Philip Morris International. Местные фирмы Индии даже решились подать в суд.
В субботу, 28 сентября, протестующие вышли на улицу с призывом отрегулировать вопрос законодательно, а не запрещать курение электронных сигарет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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