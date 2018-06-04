ОРЕАНДА-НОВОСТИ. КНДР не стоит надеяться на послабления в санкционном режиме, покуда Пхеньян не сделает действия направление на полную денуклеаризацию полуострова. Эти слова принадлежат министру обороны США Джеймсу Меттису, который произнес их во время встречи на сингапурском азиатском саммите по безопасности «Шангри-Ла диалог» со своими японскими и южнокорейскими партнёрами. Так же он сообщил о том, что Соединенные Штаты соблюдают все необходимые резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР.

Со слов главы Пентагона, что подготовка к саммиту с лидером Северной Кореи, которая должна состоятся 12 июня, будет довольно трудной, но осуществимой задачей. Однако Вашингтон и его союзники будут занимать жесткую позицию в столь непростой ситуации. Как сообщил Мэттис, жесткая и сильная партнерская позиция нужна для того, чтобы дипломаты могли осуществлять переговоры с позиции силы.

Глава Минобороны Южной Кореи так же выступил со своим заявлением по поводу предстоящей беседы со своим северным соседом. Он заявил, что крайне насторожено относится ко всей ситуации на полуострове смотря на предыдущий опыт общения. Однако он уточнил, что крайне доволен тем, что КНДР предприняла ряд позитивных мер на пути к ядерному разоружению. Министр так же выразил надежду, что две страны должны использовать такую возможность на пути к светлому будущему.

Министр обороны Японии Инцунори Онодэра так же сделал свое заявление, в котором сказал, что хоть решение северокорейского кризиса и должно быть найдено с помощью дипломатии, военное присутствие США и их сателлитов необходимо для его нахождения. Так же он отметил, что давление на Пхеньян должно продолжаться и впредь.

В итоге главы США, Японии и Южной Кореи выразили надежду на то, что переговоры 12 июня поспособствуют нахождению решения по вопросам гуманитарного плана, а также касающихся обороны и безопасности на полуострове и в регионе в целом. Они так же поприветствовали решение КНДР о ликвидации своего ядерного полигона.