08.12.2019, 09:27
Председателем Госдумы было сказано о важности договора о Союзном государстве
ИА «Ореанда-Новости». На сайте нижней палаты парламента появилось заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина, которое приурочено к 20-летию подписания договора о создании Союзного государства. В нем говорится о том, что данный документ дал начало новому этапу в развитии отношений между РФ и Белоруссией.
Володиным было заявлено, что Россия и Белоруссия последовательно осуществляют реализацию союзного строительства базовых принципов. Также он сказал о совместной реализации законодательного сопровождения интеграции России и Белоруссии, которая основана на базовых принципах союзного договора. Помимо этого в заявлении Володина было отмечено, что депутаты будут продолжать работу, направленную на повышение международного авторитета Союзного государства.
Володиным было заявлено, что Россия и Белоруссия последовательно осуществляют реализацию союзного строительства базовых принципов. Также он сказал о совместной реализации законодательного сопровождения интеграции России и Белоруссии, которая основана на базовых принципах союзного договора. Помимо этого в заявлении Володина было отмечено, что депутаты будут продолжать работу, направленную на повышение международного авторитета Союзного государства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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