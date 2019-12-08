В нем говорится о том, что данный документ дал начало новому этапу в развитии отношений между РФ и Белоруссией.Володиным было заявлено, что Россия и Белоруссия последовательно осуществляют реализацию союзного строительства базовых принципов. Также он сказал о совместной реализации законодательного сопровождения интеграции России и Белоруссии, которая основана на базовых принципах союзного договора. Помимо этого в заявлении Володина было отмечено, что депутаты будут продолжать работу, направленную на повышение международного авторитета Союзного государства.