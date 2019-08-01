ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин заявил, что масштабное распространение лесных пожаров в сибирских регионах обусловлено недостаточными мерами, предпринимаемыми для тушения очагов возгораний.

Специалист напомнил, что регионы Сибири были уведомлены представителями МЧС, Росгидромета и Рослесхоза о повышенной пожарной опасности, однако достаточных мер по ликвидации очагов возгораний предпринято не было. «Площадь пожаров увеличилась за счёт длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удалённых территориях», – сказал Абанин.

Ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев дал указание МВД, Следственному комитету и Генеральной прокуратуре проверить, не связано ли распространение пожаров с поджогами. Премьер-министр отметил, что поджоги могли использоваться для «сокрытия незаконной заготовки древесины».