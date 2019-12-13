13.12.2019, 13:27
Представитель МИД сказал, что президенту Украины не удалось поменять "Минск-2" в Париже
ИА «Ореанда-Новости». В пятницу замглавы МИД России Андрей Руденко сказал о том, что на саммите в Париже лидеру Украины Владимиру Зеленскому не удалось "вскрыть" "Минск-2", хотя он с этой целью направлялся на встречу.
Андрей Руденко заявил, что Зеленский пытался убрать из "Минска-2" ссылки на вопрос с контролем над границей и на изменения в конституции.
По его словам, на саммите удалось достигнуть главной цели - добиться от властей Украины приверженности минским соглашениям.
Накануне Алексей Резников, представитель Украины в политической подгруппе, сказал, что Киевом будут подготовлены до следующего "нормандского" саммита изменения к Минским соглашениям. Борис Грызлов, представляющий РФ в минской контактной группе, заявил, что эти слова являются провокацией, способной привести к осложнению ситуации.
Андрей Руденко заявил, что Зеленский пытался убрать из "Минска-2" ссылки на вопрос с контролем над границей и на изменения в конституции.
По его словам, на саммите удалось достигнуть главной цели - добиться от властей Украины приверженности минским соглашениям.
Накануне Алексей Резников, представитель Украины в политической подгруппе, сказал, что Киевом будут подготовлены до следующего "нормандского" саммита изменения к Минским соглашениям. Борис Грызлов, представляющий РФ в минской контактной группе, заявил, что эти слова являются провокацией, способной привести к осложнению ситуации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии