В пятницу замглавы МИД России Андрей Руденко сказал о том, что на саммите в Париже лидеру Украины Владимиру Зеленскому не удалось "вскрыть" "Минск-2", хотя он с этой целью направлялся на встречу.Андрей Руденко заявил, что Зеленский пытался убрать из "Минска-2" ссылки на вопрос с контролем над границей и на изменения в конституции.Накануне Алексей Резников, представитель Украины в политической подгруппе, сказал, что Киевом будут подготовлены до следующего "нормандского" саммита изменения к Минским соглашениям. Борис Грызлов, представляющий РФ в минской контактной группе, заявил, что эти слова являются провокацией, способной привести к осложнению ситуации.