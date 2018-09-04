ИА «Ореанда-Новости». В Евросоюзе отреагировали на убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Со слов представителей Евросоюза на Украине, это не изменит намерений Евросоюза продолжать работу над полным осуществлением минских соглашений. Об этом в представительстве заявили в ответ на запрос украинского агентства УНН.



По сообщению представителей объединения ЕС на Украине, информацию об убийстве Захарченко в Брюсселе видели в день убийства главы ДНР, то есть с пятницы 31 августа. Однако отметили, что ЕС продолжает работать над полным осуществлением минских соглашений.

«Конфликт на востоке Украины привел к потерям слишком многих жизней», — сообщили в представительстве ЕС, добавив, что именно минские соглашения «остаются надежной основой для устойчивого политического урегулирования конфликта». Заявление представительства опубликовали в пресс-службе.

При этом в представительстве надеются, что «все стороны будут уважать свои обязательства» в отношении соблюдения вышеупомянутых договоренностей.

В ЕС заявили, что не намерены спекулировать на влиянии этого на будущие встречи «нормандской четвёрки» – Украины, Франции, Германии и России. Это было сказано, отвечая на вопрос журналистов о возможных последствиях убийства главы ДНР на переговоры в нормандском формате.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что убийство главы ДНР делает невозможными переговоры в «нормандском формате.



​Убийство Захарченко и последствия



Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. В ДНР, а также в российском МИДе случившееся считают терактом. В убийстве обвинили Службу безопасности Украины. На Украине причастность к взрыву отвергли, предположив, что Захарченко мог умереть из-за «криминальных разборок» либо был ликвидирован спецслужбами России. СК России возбудил уголовное дело.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эта смерть повлечёт неизбежные последствия. По его словам, такая практика мешает выполнению «Минска-2». Также теракты сами по себе не способствует возникновению взаимного доверия.