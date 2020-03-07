ИА «Ореанда-Новости». Представительство украинского президента Зеленского выступило против возобновления поставок воды в Крым. В сообщении «представительства» отмечается, что подача воды на полуостров приведёт к ослаблению давления на Россию.

В «представительстве» поставки воды в Крым назвали недопустимыми. Отмечается, что Украина должна защищать интересы «своего населения», однако данные меры лишь помешают «вернуть» полуостров.

Ранее новый премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возврат подачи воды Киевом в Крым. Он заявил, что данная проблема является вопросом «гуманитарной ответственности». Однако позже он разъяснил своё заявление, отметив, что «истинная позиция была утеряна в суете ток-шоу». По мнению премьера, возобновление подачи воды станет возможным лишь после «возвращения» полуострова в состав Украины.