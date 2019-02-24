24.02.2019, 17:39
Террористы захватили летевший в Дубай самолёт
ИА «Ореанда-Новости». Неизвестные захватили самолёт бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines.
Отмечается, что преступники угнали авиалайнер из аэропорта города Читтагон, пишет ТАСС.
Самолёт летел рейсом BG 147 из Дакки в Дубай, а в Читтагонге он приземлился для пересадки пассажиров. Около 14.15 по московскому времени пассажиры покинули лайнер.
В авиакомпании назвали произошедшее угоном, однако никаких подробностей не назвали.
Сообщается, что пассажиров и членов экипажа успели вывести. Террориста арестовали, пишет телеграм-канал «Mash». Отмечается, что преступник хотел поговорить с премьер- министром страны Шейх Хасиной.
Ранее стало известно о том, что неизвестный собирался угнать самолёт, следовавший по рейсу Москва-Сургут. Всего на борту находились 75 пассажиров и 7 членов экипажа. Обошлось без жертв. Когда самолёт приземлился в Ханты-мансийске, чтобы заправиться, сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.
Преступником оказался Павел Шаповалов. Он требовал направить самолёт в Афганистан. В итоге ему предъявили обвинения в угоне воздушного судна. Сейчас Шаповалов находится под арестом. Правоохранители рассказали, что Шаповалов не был пьян, в его крови также не нашли следы наркотических веществ.
Следствие, принимая во внимание неадекватность поведения преступника, назначило ему психолого-психиатрическую экспертизу. Сейчас следствие пытается понять, для чего мужчина решил угнать самолёт и отдавал ли он отчёт своим действиям. В СКР отметили, на допросе Шаповалов вёл себя спокойно и неагрессивно. Если Шаповалова признают вменяемым, то ему будет грозить срок до 12 лет лишения свободы.
Отмечается, что преступники угнали авиалайнер из аэропорта города Читтагон, пишет ТАСС.
Самолёт летел рейсом BG 147 из Дакки в Дубай, а в Читтагонге он приземлился для пересадки пассажиров. Около 14.15 по московскому времени пассажиры покинули лайнер.
В авиакомпании назвали произошедшее угоном, однако никаких подробностей не назвали.
Сообщается, что пассажиров и членов экипажа успели вывести. Террориста арестовали, пишет телеграм-канал «Mash». Отмечается, что преступник хотел поговорить с премьер- министром страны Шейх Хасиной.
Ранее стало известно о том, что неизвестный собирался угнать самолёт, следовавший по рейсу Москва-Сургут. Всего на борту находились 75 пассажиров и 7 членов экипажа. Обошлось без жертв. Когда самолёт приземлился в Ханты-мансийске, чтобы заправиться, сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.
Преступником оказался Павел Шаповалов. Он требовал направить самолёт в Афганистан. В итоге ему предъявили обвинения в угоне воздушного судна. Сейчас Шаповалов находится под арестом. Правоохранители рассказали, что Шаповалов не был пьян, в его крови также не нашли следы наркотических веществ.
Следствие, принимая во внимание неадекватность поведения преступника, назначило ему психолого-психиатрическую экспертизу. Сейчас следствие пытается понять, для чего мужчина решил угнать самолёт и отдавал ли он отчёт своим действиям. В СКР отметили, на допросе Шаповалов вёл себя спокойно и неагрессивно. Если Шаповалова признают вменяемым, то ему будет грозить срок до 12 лет лишения свободы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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