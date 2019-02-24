ИА «Ореанда-Новости». Неизвестные захватили самолёт бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines.

Отмечается, что преступники угнали авиалайнер из аэропорта города Читтагон, пишет ТАСС.

Самолёт летел рейсом BG 147 из Дакки в Дубай, а в Читтагонге он приземлился для пересадки пассажиров. Около 14.15 по московскому времени пассажиры покинули лайнер.

В авиакомпании назвали произошедшее угоном, однако никаких подробностей не назвали.

Сообщается, что пассажиров и членов экипажа успели вывести. Террориста арестовали, пишет телеграм-канал «Mash». Отмечается, что преступник хотел поговорить с премьер- министром страны Шейх Хасиной.

Ранее стало известно о том, что неизвестный собирался угнать самолёт, следовавший по рейсу Москва-Сургут. Всего на борту находились 75 пассажиров и 7 членов экипажа. Обошлось без жертв. Когда самолёт приземлился в Ханты-мансийске, чтобы заправиться, сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.

Преступником оказался Павел Шаповалов. Он требовал направить самолёт в Афганистан. В итоге ему предъявили обвинения в угоне воздушного судна. Сейчас Шаповалов находится под арестом. Правоохранители рассказали, что Шаповалов не был пьян, в его крови также не нашли следы наркотических веществ.

Следствие, принимая во внимание неадекватность поведения преступника, назначило ему психолого-психиатрическую экспертизу. Сейчас следствие пытается понять, для чего мужчина решил угнать самолёт и отдавал ли он отчёт своим действиям. В СКР отметили, на допросе Шаповалов вёл себя спокойно и неагрессивно.  Если Шаповалова признают вменяемым, то ему будет грозить срок до 12 лет лишения свободы.