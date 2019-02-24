Отмечается, что преступники угнали авиалайнер из аэропорта города Читтагон, пишет ТАСС.. Около 14.15 по московскому времени пассажиры покинули лайнер.В авиакомпании назвали произошедшее угоном, однако никаких подробностей не назвали.Сообщается, что пассажиров и членов экипажа успели вывести.. Обошлось без жертв. Когда самолёт приземлился в Ханты-мансийске, чтобы заправиться, сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.Преступником оказался Павел Шаповалов. Он требовал направить самолёт в Афганистан. В итоге ему предъявили обвинения в угоне воздушного судна. Сейчас Шаповалов находится под арестом. Правоохранители рассказали, что Шаповалов не был пьян, в его крови также не нашли следы наркотических веществ.Следствие, принимая во внимание неадекватность поведения преступника, назначило ему психолого-психиатрическую экспертизу. Сейчас следствие пытается понять, для чего мужчина решил угнать самолёт и отдавал ли он отчёт своим действиям. В СКР отметили, на допросе Шаповалов вёл себя спокойно и неагрессивно. Если Шаповалова признают вменяемым, то ему будет грозить срок до 12 лет лишения свободы.