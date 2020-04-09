09.04.2020, 12:20
Премьер Италии прокомментировал намёки о выставлении РФ условий для оказания помощи
ИА «Ореанда-Новости». Джузеппе Конте, работающий в Италии на должности премьер-министра страны, заявил, что считает глубоко оскорбительным намёк на то, что РФ якобы выставлялись условия для оказания помощи стране в противостоянии коронавирусу, сообщает РИА Новости.
Итальянский премьер заявил, что полагать, что помощь, получаемая от РФ и других стран, способна повлиять на геополитическую позицию государства, является оскорблением для итальянского правительства. Также он сказал, что это является большим оскорблением и для российского лидера Владимира Путина.
Конте заявил, что у него с президентом России был долгий разговор. По его словам, Владимир Путин никогда не имел намерений использовать помощь Италии как рычаг давления. Об этом итальянский государственный деятель рассказал журналистам Би-би-си.
Итальянский премьер заявил, что полагать, что помощь, получаемая от РФ и других стран, способна повлиять на геополитическую позицию государства, является оскорблением для итальянского правительства. Также он сказал, что это является большим оскорблением и для российского лидера Владимира Путина.
Конте заявил, что у него с президентом России был долгий разговор. По его словам, Владимир Путин никогда не имел намерений использовать помощь Италии как рычаг давления. Об этом итальянский государственный деятель рассказал журналистам Би-би-си.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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