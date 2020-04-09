, сообщает РИА Новости.Итальянский премьер заявил, что полагать, что помощь, получаемая от РФ и других стран, способна повлиять на геополитическую позицию государства, является оскорблением для итальянского правительства. Также он сказал, что это является большим оскорблением и для российского лидера Владимира Путина.Конте заявил, что у него с президентом России был долгий разговор. По его словам, Владимир Путин никогда не имел намерений использовать помощь Италии как рычаг давления. Об этом итальянский государственный деятель рассказал журналистам Би-би-си.