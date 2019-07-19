ИА «Ореанда-Новости». Рамус Харадинай, премьер-министр самопровозглашенного Косово, подал в отставку в пятницу. Заявление об этом, он разместил на своей странице в Facebook.

Это решение было принято в связи с тем, что его вызвали на допрос в качестве подозреваемого. В ходе встречи правительство заявило, что его не предъявляют обвинение, а допрашивают.

5 июля директор офиса в Косово и Метохии (Косово) при правительстве Сербии, обвинили в создании "гетто для сербов" Приштину. Речь шла о северных местах Косово, где живут сербы. Позже Приштина и Белград заявили, что никаких ограничений на въезд не было.

Кроме того, премьер-министр Косово Рамуш Харадинай призвал лидеров самопровозглашенной республики Хашима Тачи назначить новые парламентские выборы.