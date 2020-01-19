ИА «Ореанда-Новости». Украинский премьер Гончарук заявил, что с вопросом о его отставке покончено.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире телеканала «Украина 24», что вопрос с его отставкой закрыт.

Ранее Гончарук сообщил о намерении уйти в отставку. Премьер написал соответствующее заявление и подал его президенту на рассмотрение. Сам политик называет поводом для такого поступка желание доказать своё уважение и преданность Зеленскому. Однако в Сети связывают это решение со скандальной записью, на которой сам премьер и несколько министров неоднозначно отзываются о своём президенте.

Зеленский встретился с Гончаруком и заявил, что готов дать ещё одну попытку ему и правительству. Также глава Украины поставил перед министром несколько важных целей. Гончарук в эфире телеканала также анонсировал несколько кадровых изменений и назначений, которые пройдут в кабмине Украины.