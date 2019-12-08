08.12.2019, 09:43
Премьер-министр Великобритании заявил о возможном введении трёх категорий рабочих виз
ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном было заявлено о том, что в случае победы на декабрьских выборах он планирует ввести три категории виз.
12 декабря пройдут в Великобритании всеобщие выборы. Консерваторы хотят до конца января осуществить Brexit. Либеральные демократы хотят, чтобы страна оставалась членом ЕС. Лейбористы выступают с поддержкой проведения нового референдума.
По заявлению Джонсона, в первую категорию будут входить учёные, способствующие экономическому росту Великобритании, организаторы стартапов, первые скрипки и примы-балерины.
Во второй категории окажутся квалифицированные рабочие. В третью категорию войдут неквалифицированные рабочие, приезжающие на короткое время в Великобританию. Джонсон отметил, что люди из третьей категории не смогут получить место жительства в Британии.
12 декабря пройдут в Великобритании всеобщие выборы. Консерваторы хотят до конца января осуществить Brexit. Либеральные демократы хотят, чтобы страна оставалась членом ЕС. Лейбористы выступают с поддержкой проведения нового референдума.
По заявлению Джонсона, в первую категорию будут входить учёные, способствующие экономическому росту Великобритании, организаторы стартапов, первые скрипки и примы-балерины.
Во второй категории окажутся квалифицированные рабочие. В третью категорию войдут неквалифицированные рабочие, приезжающие на короткое время в Великобританию. Джонсон отметил, что люди из третьей категории не смогут получить место жительства в Британии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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