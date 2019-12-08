12 декабря пройдут в Великобритании всеобщие выборы. Консерваторы хотят до конца января осуществить Brexit. Либеральные демократы хотят, чтобы страна оставалась членом ЕС. Лейбористы выступают с поддержкой проведения нового референдума.По заявлению Джонсона, в первую категорию будут входить учёные, способствующие экономическому росту Великобритании, организаторы стартапов, первые скрипки и примы-балерины.Во второй категории окажутся квалифицированные рабочие. В третью категорию войдут неквалифицированные рабочие, приезжающие на короткое время в Великобританию. Джонсон отметил, что люди из третьей категории не смогут получить место жительства в Британии.