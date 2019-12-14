ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Медведев обсудил с Сергеем Румасом вопросы интеграции и торговли.

Разговор между представителями стран состоялся по телефону, о чём сообщила пресс-службу Правительства РФ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас обсудили вопросы торговли, интеграции и энергетическую сторону сотрудничества стран.

Премьер-министры стран обсудили дальнейшие планы по сотрудничеству, рассмотрели аспекты белорусско-российского сотрудничества. Разговор затронул проблемы отношений между странами, однако в основном премьеры обсуждали положительные стороны. В сообщении говорится, что инициатором диалоги стал Минск.