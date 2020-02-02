ИА «Ореанда-Новости». Американской киноакадемией был представлен список актёров, которым предложили вручать премию "Оскар". Список представлен на странице киноакадемии в Твиттере. В числе актёров, которым доверили вручать награду "Оскара", оказались Пенелопа Крус и Киану Ривз. 

Также лауреатам будут вручать статуэтки Сигурни Уивер, Джеймс Корден, Дайан Китон, Джордж Маккей, Шайа Лабаф, Бени Фельдштейн, Майя Рудольф, Зака Готтзаген, а также Стив Мартин. 

Накануне появилась информация, что ведущего на мероприятии не будет, как и в прошедшем году. 

Победителей "Оскара" наградят в городе Лос-Анджелесе в ночь с девятого на десятое февраля.