В числе актёров, которым доверили вручать награду "Оскара", оказались Пенелопа Крус и Киану Ривз.Также лауреатам будут вручать статуэтки Сигурни Уивер, Джеймс Корден, Дайан Китон, Джордж Маккей, Шайа Лабаф, Бени Фельдштейн, Майя Рудольф, Зака Готтзаген, а также Стив Мартин.Победителей "Оскара" наградят в городе Лос-Анджелесе в ночь с девятого на десятое февраля.