02.02.2020, 12:10
Премию "Оскар" доверили вручать Пенелопе Крус и Киану Ривзу
ИА «Ореанда-Новости». Американской киноакадемией был представлен список актёров, которым предложили вручать премию "Оскар". Список представлен на странице киноакадемии в Твиттере. В числе актёров, которым доверили вручать награду "Оскара", оказались Пенелопа Крус и Киану Ривз.
Также лауреатам будут вручать статуэтки Сигурни Уивер, Джеймс Корден, Дайан Китон, Джордж Маккей, Шайа Лабаф, Бени Фельдштейн, Майя Рудольф, Зака Готтзаген, а также Стив Мартин.
Накануне появилась информация, что ведущего на мероприятии не будет, как и в прошедшем году.
Победителей "Оскара" наградят в городе Лос-Анджелесе в ночь с девятого на десятое февраля.
Также лауреатам будут вручать статуэтки Сигурни Уивер, Джеймс Корден, Дайан Китон, Джордж Маккей, Шайа Лабаф, Бени Фельдштейн, Майя Рудольф, Зака Готтзаген, а также Стив Мартин.
Накануне появилась информация, что ведущего на мероприятии не будет, как и в прошедшем году.
Победителей "Оскара" наградят в городе Лос-Анджелесе в ночь с девятого на десятое февраля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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