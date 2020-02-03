Песков заявил, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент РФ обсудить с властями Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти, что, если такие контакты состоятся, он об этом расскажет.Недавно в материале агентства Блумберг было заявлено, что спрос на нефть в КНР снизился примерно на три миллиона баррелей в день. Накануне это же агентство рассказало, что январь 2020 года стал худшим с 1991 года, когда за месяц котировки упали на 26 процентов. Так, фьючерсы на нефть Brent снизились на 15,5 процента.