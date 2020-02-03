03.02.2020, 14:20
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал ситуацию на рынке нефти
ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Песков, работающий на должности пресс-секретаря президента России, заявил, что Владимир Путин тесно контактирует с властями Саудовской Аравии, и если будет необходимо, они свяжутся для обсуждения мер, которые будут направлены на стабилизацию нефтяного рынка.
Песков заявил, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент РФ обсудить с властями Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти, что, если такие контакты состоятся, он об этом расскажет.
Недавно в материале агентства Блумберг было заявлено, что спрос на нефть в КНР снизился примерно на три миллиона баррелей в день. Накануне это же агентство рассказало, что январь 2020 года стал худшим с 1991 года, когда за месяц котировки упали на 26 процентов. Так, фьючерсы на нефть Brent снизились на 15,5 процента.
Песков заявил, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент РФ обсудить с властями Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти, что, если такие контакты состоятся, он об этом расскажет.
Недавно в материале агентства Блумберг было заявлено, что спрос на нефть в КНР снизился примерно на три миллиона баррелей в день. Накануне это же агентство рассказало, что январь 2020 года стал худшим с 1991 года, когда за месяц котировки упали на 26 процентов. Так, фьючерсы на нефть Brent снизились на 15,5 процента.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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