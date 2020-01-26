Песков заявил, что последние события являются свидетельствами рабочего контакта между президентами двух стран. В то же время пресс-секретарем Владимира Путина отмечено, что сам по себе контакт не представляет собой что-то сенсационное и из ряда вон выходящее.Также им было сказано, что в Иерусалиме физически нельзя было сделать так, чтобы произошла встреча лидеров.