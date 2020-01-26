26.01.2020, 14:38
Пресс-секретарь президента РФ заявил об эффективном общении Путина и Зеленского
ИА «Ореанда-Новости» Дмитрием Песковым, работающим на должности пресс-секретаря президента РФ, журналистам телеканала "Россия 24" было сказано об установлении между лидерами РФ и Украины эффективного контакта.
Песков заявил, что последние события являются свидетельствами рабочего контакта между президентами двух стран. В то же время пресс-секретарем Владимира Путина отмечено, что сам по себе контакт не представляет собой что-то сенсационное и из ряда вон выходящее.
Также им было сказано, что в Иерусалиме физически нельзя было сделать так, чтобы произошла встреча лидеров.
Песков заявил, что последние события являются свидетельствами рабочего контакта между президентами двух стран. В то же время пресс-секретарем Владимира Путина отмечено, что сам по себе контакт не представляет собой что-то сенсационное и из ряда вон выходящее.
Также им было сказано, что в Иерусалиме физически нельзя было сделать так, чтобы произошла встреча лидеров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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