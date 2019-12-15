В эфире телепередачи Первого канала "Большая игра" Песков заявил о том, что российский президент Владимир Путин и его коллега из Украины Владимир Зеленский начали друг с другом разговаривать. По словам Песков, лидеры двух стран сегодня далеки от согласия и применяют разную терминологию.Песков отметил, что Путин и Зеленский с глазу на глаз поговорили минут 10-15. Этот разговор прервал лидер Франции, который настаивал о необходимости продолжения работы в "нормандском формате".