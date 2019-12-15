15.12.2019, 10:42
Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что лидеры РФ и Украины далеки от согласия по многим вопросам
ИА «Ореанда-Новости» Дмитрием Песковым, работающим на должности пресс-секретаря главы РФ, было сказано, что лидеры России и Украины к настоящему времени не имеют согласия по многим вопросам.
В эфире телепередачи Первого канала "Большая игра" Песков заявил о том, что российский президент Владимир Путин и его коллега из Украины Владимир Зеленский начали друг с другом разговаривать. По словам Песков, лидеры двух стран сегодня далеки от согласия и применяют разную терминологию.
Песков отметил, что Путин и Зеленский с глазу на глаз поговорили минут 10-15. Этот разговор прервал лидер Франции, который настаивал о необходимости продолжения работы в "нормандском формате".
В эфире телепередачи Первого канала "Большая игра" Песков заявил о том, что российский президент Владимир Путин и его коллега из Украины Владимир Зеленский начали друг с другом разговаривать. По словам Песков, лидеры двух стран сегодня далеки от согласия и применяют разную терминологию.
Песков отметил, что Путин и Зеленский с глазу на глаз поговорили минут 10-15. Этот разговор прервал лидер Франции, который настаивал о необходимости продолжения работы в "нормандском формате".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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